На Украине до конца года выделили $2,5 млн телемарафону

По данным издания "Наши деньги", в марте были заключены соглашения на 2025 год на сумму свыше $17,4 млн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заключило четыре соглашения с телеканалами на создание контента для телемарафона до конца этого года на общую сумму 109 млн гривен (около $2,5 млн). Об этом сообщило украинское издание "Наши деньги" со ссылкой на данные системы госзакупок Prozorro.

По его данным, в марте были заключены соглашения на 2025 год на сумму 738 млн гривен (свыше $17,4 млн). Теперь же телеканалам заказали услуги на ноябрь - декабрь на 109 млн гривен.

Телемарафон появился на Украине в феврале 2022 года и представляет собой объединенный эфир нескольких украинских телеканалов. Изначально телемарафон транслировали 11 телеканалов, затем их число сократилось до 6. Во включениях участвуют в основном политики и чиновники, лояльные к Владимиру Зеленскому, а оппозиция фактически отстранена от эфира. Оппоненты власти называют телемарафон одной из форм цензуры.