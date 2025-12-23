Аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово стал первым в России аэропортом, сертифицированным по стандарту China Friendly. Он прошел комплексный аудит и подтвердил высокий уровень сервиса и готовность к приему пассажиров из Китая, сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Документ выдан органом по сертификации "Роскачество - туризм" на три года. В настоящее время это единственный аэропорт в России, который имеет действующий сертификат China Friendly", - говорится в сообщении.

В ходе аудита эксперты Роскачества провели всестороннюю оценку пассажирского сервиса с участием носителей китайского языка, в том числе с применением метода "тайного покупателя". Проверка охватила ключевые зоны аэропорта - прилета и вылета, бизнес-залы, точки общественного питания, санитарные помещения, а также функциональность официального сайта с точки зрения удобства для китайскоязычных пользователей.

Особое внимание специалисты уделили навигации для пассажиров: наличию указателей на китайском языке, многоязычным голосовым объявлениям на русском, английском и китайском языках, а также свободному доступу к теплой воде - важному элементу комфорта для китайских туристов. Кроме того, оценивался уровень владения сотрудниками китайским и английским языками, их готовность помогать пассажирам и общая клиентоориентированность сервиса.

Сертификат о прохождении аудита генеральному директору аэропорта Домодедово Андрею Иванову вручила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева. Церемония прошла в присутствии заместителя руководителя Росавиации Алексея Буевича.

"Сертификация по стандарту China Friendly открывает перед аэропортом Домодедово значительные стратегические возможности: повышает его привлекательность для китайских авиакомпаний и укрепляет позиции как одного из ключевых хабов Евразийского транспортного коридора. Это также способствует развитию российско-китайского сотрудничества в сфере туризма и транспорта и интеграции российской аэропортовой инфраструктуры в международные стандарты гостеприимства. Информация о сертификации вносится в реестр Росаккредитации", - отметили в Роскачестве.