Росфинмониторинг в 2025 году провел 3 тыс. расследований

Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг в 2025 году провел свыше 3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 30 тыс. фигурантов, возмещено около 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова после заседания Коллегии об итогах деятельности в 2025 году.

По предоставленной информации ведомства правоохранительными органами возбуждено более 1 100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров.

"Всего по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 тыс. финансовых расследований в отношении более 30 тыс. фигурантов. Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1 100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей", - сказала Рязанова.

Она добавила, что в рамках борьбы с теневой экономикой совместно с правоохранительными органами ликвидировано пять теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей, по ним возбуждено 10 уголовных дел.

Совместно с ФАС России, ФНС России и правоохранительными органами Росфинмониторингу удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 млрд рублей.