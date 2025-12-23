АТОР: Россию в 2025 году стало посещать вдвое больше туристов из Омана



МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Наибольший прирост туристического потока в Россию в 2025 году продемонстрировал Оман - туристы из этой страны стали посещать РФ вдвое чаще, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В десятку (стран-лидеров по турпотоку в РФ - прим. ТАСС) вошел Оман (около 17,8 тыс. прибытий), став абсолютным лидером по темпам роста (+100%) с высокой вероятностью дальнейшего сохранения этой динамики", - говорится в сообщении.

Китай по итогам года подтвердил лидерство по турпотоку в Россию с результатом около 877,6 тыс. визитов (+3,5% к 2024 году). Эксперты ожидают, что введение безвизового режима компенсирует спад предыдущих периодов и обеспечит рост в четвертом квартале.

"Значимым трендом уходящего года стал рост турпотока с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии. На второе место по динамике вышла Саудовская Аравия (около 66,2 тыс. прибытий, +20%), демонстрирующая потенциал роста даже в зимний сезон. Следом расположилась Турция (66,7 тыс. прибытий, +14%), хотя ее темпы роста в конце года могут замедлиться из-за высокой базы предыдущего периода", - объяснили в АТОР. Замыкают пятерку лидеров ОАЭ (около 59 тыс. прибытий), несмотря на спад в 10% за год.

К концу года на этом рынке наметилась стабилизация. В ассоциации отметили, что в нижней части топ-10 произошли наиболее заметные изменения. Индия (около 29 тыс. визитов) показала рост примерно на 30%, однако он в основном обеспечивается неорганизованным туристическим сегментом. Иран (порядка 26 тыс. посещений), напротив, продемонстрировал спад примерно на 50%, что объясняется в первую очередь геополитической напряженностью.

Эксперты подчеркнули, что уверенный рост туристического потока с низкой базы отмечается и в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия): совокупный турпоток составил около 24 тыс. человек, увеличившись на 20% благодаря активности туроператоров. Казахстан (около 23,3 тыс. поездок, -3%) сохранил незначительную отрицательную динамику, а турпоток из Кувейта (порядка 18,3 тыс. визитов) сократился на 10%.