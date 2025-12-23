Reuters: Nvidia может начать поставки мощнейших ИИ-чипов в Китай до 14 февраля

Потенциальный объем экспорта может составить от 40 до 80 тыс. микропроцессоров

Редакция сайта ТАСС

© Andrew Sozinov/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американская компания Nvidia может начать поставки в Китай передовых процессоров H200 для систем искусственного интеллекта до 14 февраля 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, потенциальный объем экспорта может составить от 40 до 80 тыс. микропроцессоров. Предполагается, что компания увеличит производственные мощности и начнет прием заказов на новую продукцию во втором квартале 2026 года. Отмечается, что китайские регулирующие органы пока не одобрили закупки чипов H200, поэтому сроки поставок могут быть скорректированы.

Китайские технологические компании ранее сталкивались с экспортными ограничениями, введенными американской администрацией Джо Байдена (2021-2025), которые запрещали поставки наиболее продвинутых чипов Nvidia. Эти меры стимулировали местных производителей, таких как ByteDance и Alibaba, к разработке более экономичных моделей с меньшими требованиями к вычислительной мощности. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности пересмотреть политику экспортного контроля в отношении высокотехнологичной продукции, включая полупроводники, что создало условия для возможного возобновления поставок американских чипов в Китай.