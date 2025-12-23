Ж/д перевозчик в Крым приостановил продажи билетов на некоторые даты в марте

Причиной стали ремонтные работы и связанная с ними корректировка расписания

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Гранд Сервис Экспресс" временно закрыл продажи билетов на некоторые даты в марте в связи с ремонтными работы на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЭ.

"В связи с ремонтными работами на инфраструктуре и связанной с этим корректировкой расписания временно закрыты продажи на некоторые даты в марте", - сказано в сообщении

С 22 по 30 марта 2026 года временно закрыты продажи на поезда "Таврия": № 008/007 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением из Севастополя; № 007/008 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением из Санкт-Петербурга; № 28/27 Симферополь - Москва, отправлением из Симферополя; № 28/27 Москва - Симферополь, отправлением из Москвы.

Также временно закрыты продажи на поезда № 68/67 Симферополь - Москва отправлением из Симферополя; № 68/67 Москва - Симферополь, отправлением из Москвы; № 78/77 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением из Симферополя; № 77/78 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением из Санкт-Петербурга; № 92/91 Севастополь - Москва, отправлением из Севастополя; № 92/91 Москва - Севастополь, отправлением из Москвы. В том числе на поезда № 162/161 Пермь - Симферополь, отправлением из Перми; № 185/186 Тюмень - Симферополь, отправлением из Тюмени; № 196/195 Симферополь - Москва, отправлением из Симферополя; № 195/196 Москва - Симферополь, отправлением из Москвы; № 316/315 Симферополь - Адлер, отправлением из Симферополя; № 316/315 Адлер - Симферополь, отправлением из Адлера.

"Продажи билетов на указанные даты возобновятся после корректировки расписания", - сообщили в компании.