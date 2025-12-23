ДОМ.РФ и "Ингосстрах" договорились о сотрудничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и "Ингосстрах" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на создание новых финансово-страховых продуктов, а также привлечение инвестиций в проекты, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и "Ингосстрах" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие и создание новых финансово-страховых продуктов для клиентов, а также привлечение инвестиций в проекты, способствующие улучшению качества жизни граждан", - отмечается в сообщении.

Меморандум предполагает реализацию совместных инициатив по широкому кругу направлений: от внедрения страховых решений в области ипотечного кредитования, секьюритизации, финансирования строительства и лизинга техники до финансирования социальной, медицинской и жилищной инфраструктуры в регионах России.

"Мы видим потенциал развития бизнеса с "Ингосстрахом". Уверены, что высокая совместимость наших бизнес-моделей, лидирующие позиции на рынках присутствия, уникальные технологические решения и усилия наших команд приведут к улучшению клиентского пути для наших клиентов, расширению масштабов бизнеса и клиентской базы, росту рентабельности и, как следствие, повышению акционерной стоимости наших компаний", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Максима Грицкевича.

Компании уже выступают системными партнерами на рынках капитала. "Ингосстрах" с 2019 года регулярно участвует в размещениях долговых инструментов группы ДОМ.РФ, а в 2025 году управляющая компания "Ингосстрах-инвестиции" выступила одним из якорных инвесторов в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) ДОМ.РФ.

"Оценивая банковские и небанковские бизнес-линии ДОМ.РФ в ходе IPO, мы увидели не только компанию с высоким потенциалом роста, но и много синергий с нашим традиционным страховым бизнесом компании. Вместе мы создадим комплексные продукты в сфере жилья", - прокомментировал директор инвестиционного департамента компании "Ингосстрах" Роман Семенихин.