Заседание Госсовета по кадрам состоится 25 декабря

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин сообщил об этом во время конференции "II Тобольские чтения"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заседание Госсовета по кадровым вопросам пройдет на неделе в четверг. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин в ходе конференции "II Тобольские чтения".

"Задели очень важную тему - рынка труда. Послезавтра будет Госсовет, посвященный этой проблематике", - сказал он.

Тобольские чтения представляют собой ежегодную всероссийскую научно-практическую конференцию, объединяющую ведущих экспертов, ученых, представителей власти, бизнеса и культуры для обсуждения стратегических вопросов "Сибиризации" России - сдвига духовного, культурного, экономического и политического центра развития страны к Уралу и Сибири.