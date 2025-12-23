Восстановление спроса на мировом алмазном рынке ожидается в 2026 году

Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность в долгосрочном развитии компании "Алроса"

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают в 2026 году начала восстановления спроса на мировом алмазном рынке. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, выступая с посланием Госсобранию республики.

"Несмотря на временные сложности, я уверен в долгосрочном развитии компании "Алроса". В следующем году мы ожидаем начала восстановления спроса на мировом алмазном рынке", - сказал Николаев.

По его ожиданиям, высокий уровень менеджмента и действия акционеров выведут компанию на целевые показатели производства и социальных программ. "Будут возобновлены работы по перспективным инвестиционным проектам. Фундамент для этого есть", - сказал он.

Он напомнил, что 23 декабря состоялось открытие газопровода, связавшего Накынское рудное поле со Среднетюнгским газоконденсатным месторождением. Также запущена в эксплуатацию система газоснабжения Удачного. Значение этого события переоценить невозможно для жителей города и для будущего Удачнинского ГОК, подчеркнул глава Якутии.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.