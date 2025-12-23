В Башкирии сдали первый дом по договору комплексного развития территорий

По количеству реализуемых проектов жилой застройки по КРТ республика занимает лидирующие позиции в стране

УФА, 23 декабря. /ТАСС/. Застройщик ввел в эксплуатацию первый многоквартирный дом по договору комплексного развития территорий в Башкирии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.

"Первый дом, возведенный в Башкортостане по договору комплексного развития территорий (КРТ), введен в эксплуатацию! Это первый реализованный проект многоквартирного дома в рамках КРТ, который впервые был заключен в республике в начале 2023 года", - написал он.

По данным Ковшова, разрешение на строительство дома было получено в январе 2024 года. "Под данный проект под снос отправился целый квартал аварийных домов общей площадью более 6 га. И вот спустя меньше двух лет в Черниковке по улице Орджоникидзе, 34 на месте двухэтажных аварийных домов вырос красивый 16-этажный многоквартирный дом, который задает новый уровень жилья стандарт-класса", - отметил и. о. министра.

Ковшов уточнил, что ООО "Специализированный застройщик - управление комплексной застройки №12 КПД" возведет еще четыре таких дома общей площадью более 39 тыс. кв. м в квартале улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова, который застраивается по договору КРТ. "Их строительство сегодня активно идет", - добавил он.

По словам и.о. министра, в результате комплексного развития предполагается реновация квартала в целом и благоустройство территории, включая детские игровые и спортивные зоны. "Первая функциональная площадка с воркаут-зоной, тренажерами и амфитеатром во дворе нового дома совсем скоро начнет радовать новоселов", - подчеркнул Ковшов.

Он также отметил, что по количеству реализуемых проектов жилой застройки по КРТ Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране. В республике заключены 37 договоров с градостроительным потенциалом более 3 млн кв. м.