Минфин дополнительно обсудит с регионами налогообложение долговых ЦФА

Поскольку изменения касаются налога на прибыль, и часть бюджетных поступлений по ним затрагивает интересы региональных бюджетов, необходимо получить мнение субъектов, сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минфин России проведет дополнительное обсуждение с регионами о налогообложении долговых цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов на встрече с представителями бизнеса, посвященной налоговой и таможенной политике.

"Сначала было необходимо согласовать и закрепить понятие долгового ЦФА в отраслевом законодательстве. Только теперь Минфином может быть проработано соответствующее регулирование для данного вида ЦФА в Налоговом кодексе. На текущем этапе проработки этого вопроса необходимо провести дополнительное обсуждение нововведений с регионами. Поскольку изменения касаются налога на прибыль, и часть бюджетных поступлений по ним затрагивает интересы региональных бюджетов, необходимо получить мнение субъектов РФ", - сказал Сазанов, слова которого приводятся на сайте министерства.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность корректировки формулировок Налогового кодекса России в части исключения доходов от банковских и финансовых услуг из расчета 70% доли доходов от IT-деятельности для применения льгот. По словам Сазанова, норма носит во многом антиуклонительный характер и была введена в качестве превентивной меры, чтобы исключить ситуации, когда банковские или финансовые услуги подменяются IT-деятельностью. В частности, когда программный продукт формально разрабатывается независимой IT-компанией, но фактически используется банками для оказания собственных финансовых услуг, указал замминистра.

Так, методологически цель нормы заключалась не в ограничении IT-деятельности, а в предотвращении злоупотреблений.

Он отметил, что для выявления злоупотреблений важно определить, является ли ПО универсальным решением, которое может применяться широким кругом компаний, либо кастомизированным продуктом, предназначенным исключительно для банков. При этом если продукт имеет универсальное применение, его использование банками само по себе не исключает доходы от учета в 70%-й доле, уточнил Сазанов.

"Поэтому на данном этапе целесообразно сохранить действующую редакцию НК РФ, поскольку она позволяет налоговым органам анализировать такие ситуации индивидуально в рамках проверок, не препятствуя добросовестным участникам рынка", - заключил замглавы Минфина.