Мощность Бердянского морпорта выросла до 2,1 млн тонн в 2025 году

В 2026 году в порту продолжатся мероприятия по восстановлению, в том числе ремонт зданий и гидротехнических сооружений

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Бердянский морской порт в 2025 году обработал более 2 млн тонн грузов, сообщает Министерство транспорта Запорожской области.

По данным Министерства транспорта РФ, в 2024 году мощность Бердянского морского порта составляла 1,7 млн тонн.

"К концу 2025 года показатели мощности морского порта Бердянск увеличились до 2,1 млн тонн ", - говорится в сообщении.

Как отметили в запорожском Минтрансе, в 2026 году в Бердянском морском порту продолжатся мероприятия по восстановлению, в том числе ремонт зданий и гидротехнических сооружений, дноуглубительные работы.