ФАС утвердила новую редакцию тарифного руководства на перевозку ж/д грузов

Она также дополнена информацией о применении понижающих коэффициентов по перевозке грузов в полувагонах в зависимости от класса груза и перевозке лесоматериалов, сообщила пресс-служба ведомства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ФАС утвердила новую редакцию тарифного руководства на перевозку грузов железнодорожным транспортом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Тарифный прейскурант - это документ, определяющий порядок расчета тарифов и установления размера платы за перевозку грузов по железной дороге", - сказали там.

В новой редакции тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом указаны на 2026 год. Кроме того, документ включает все ранее принятые изменения и дополнения по состоянию на 2025 год.

Новая редакция Тарифного руководства №1 также дополнена информацией о применении понижающих коэффициентов по перевозке грузов в полувагонах в зависимости от класса груза и перевозке лесоматериалов.

"Служба отмечает, что документ сохраняет действующий порядок тарификации и не изменяет уровень тарифной нагрузки на пользователей услуг железнодорожного транспорта", - указали в ФАС.