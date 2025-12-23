Еврокомиссар Росвалл: отрасль переработки пластика в ЕС находится в кризисе

По ее словам, за последние полтора года только в Нидерландах закрылись 10 перерабатывающих заводов

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Евросоюз столкнулся с кризисом в отрасли переработки пластика после массового закрытия предприятий в этой сфере и готовит меры для ее защиты. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл.

"[Отрасль] в глубоком кризисе. <...>. Важно внести некоторые изменения уже сейчас", - сказала она в интервью газете Financial Times (FT).

По словам Росвалл, за последние полтора года только в Нидерландах закрылись 10 перерабатывающих заводов. За тот же период в Евросоюзе было выведено из эксплуатации почти 1 млн тонн мощностей по переработке пластика, что сопоставимо с годовым производством Франции.

Еврокомиссар сообщила, что структуры ЕС намерены в ближайшее время предложить шаги по созданию единого рынка отходов и более четких правил для химической переработки. Кроме того, планируется проверять импортную пластиковую продукцию на предмет того, действительно ли она произведена из вторсырья. Отмечается, что эти меры призваны поддержать европейскую отрасль, не справляющейся с конкуренцией из третьих стран, включая Китай. Росвалл констатировала, что импорт пластиковой продукции из Китая продолжается, несмотря на антидемпинговые пошлины, введенные ЕС в 2024 году.

FT отмечает, что в Брюсселе планируют ужесточить контроль над осуществлением поставок продукции из переработанного пластика и ввести новый таможенный регламент, что позволит отличать переработанный пластик от первичного сырья. Кроме того, Еврокомиссия предложит странам ЕС утвердить единый критерий для определения, в каком случае переработанные отходы можно считать новым материалом. "Нам нужен единый рынок для отходов. Мы должны видеть в них ресурс, а не мусор", - подчеркнула Росвалл.

Газета указывает, что меры Еврокомиссии частично стали ответом на обращение шести стран ЕС, включая Францию и Нидерланды. В ноябре некоторые европейские компании потребовали больших стимулов для использования переработанного сырья и введения протекционистских мер, указав, что порой им приходится закрывать заводы.