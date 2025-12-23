Эксперты: спрос на рефинансирование ипотечных кредитов может резко вырасти

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Всплеск рефинансирования ипотечных кредитов может случиться в 2026 году. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

"В декабре 2025 года фиксировался практически взрывной рост спроса на рефинансирование. В случае вполне ожидаемого продолжения тенденции в 2026 году за рефинансированием начнут обращаться практически все заемщики, получавшие ипотечный кредит на рыночных условиях в 2024-2025 годах", - рассказал ТАСС заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов.

По его словам, снижение ключевой ставки в течение 2025 года с 21 до 16% уже привело к существенному росту интереса к рефинансированию ипотечных кредитов, которые на максимуме рыночных ипотечных ставок выдавались под 30% годовых. Даже рефинансирование на текущих условиях дает выигрыш в пять-шесть процентных пунктов, что дает значительную экономию на платежах для многих ипотечников.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-траст" кандидат экономических наук Олег Абелев выразил мнение, что всплеск на услугу рефинансирования будет по мере того, как ставка будет двигаться к диапазону хотя бы 11-12%. "Но это будет явно не в первом полугодии, а скорее даже ближе к концу 2026 года", - отметил собеседник агентства. По его словам, условия рефинансирования будут зависеть от размера первоначального взноса и от срока ипотечного кредита. Чем первоначальный взнос выше, тем проще будет рефинансировать ипотеку.

"Объем рефинансирования в 2026 году будет расти, как только банки начнут снижать свои базовые ставки. Однако пока ставки снизили лишь пара-тройка банков и то не для всех клиентов", - рассказала ТАСС исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина. Она добавила, что часть существующих заемщиков ждут изменений ставок у банков, при этом количество обращений по поводу существующих условий рефинансирования выросло на 10-15%.

"Так как кредиты можно рефинансировать неоднократно, то ожидаем волну рефинансирования в начале 2026 года, но основной приток - ближе ко второй половине года, если оптимистичные прогнозы ЦБ сбудутся", - указала эксперт.

Какой будет ставка рефинансирования в 2026 году

В начале 2026 года ожидается ставка по рефинансированию на уровне от 16,9%, к концу года она может снизиться до 13-14%, добавила Дыдалина.

"Оптимальный вариант - делать рефинансирование, когда разница между старой и новой ставкой превышает 1-1,5%", - сказала она.