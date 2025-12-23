В РФ срок привлечения инвестиций в цифровые активы составляет порядка 120-130 дней

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Средний срок, на который привлекаются средства с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА) в России, составляет порядка 120-130 дней. При этом выпуск таких активов может осуществляться как на один день, так и на срок до восьми лет, что свидетельствует о значительной гибкости данного инструмента. Об этом сообщил начальник центра развития платформенных сервисов департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Ян Шабельский, выступая на семинаре по вопросам использования ЦФА в деятельности страховых организаций.

"Цифровые финансовые активы за счет скорости их выпуска очень востребованы для привлечения краткосрочного финансирования, поскольку я помню, что средний срок, на который привлекаются деньги, составляет порядка 120-130 дней", - сказал Шабельский.

По его словам, регулятор также фиксировал выпуски ЦФА на один день и на восемь лет. Он подчеркнул, что существенных ограничений по срокам нет, а гибкость инструмента очень значительная. Всего в реестре операторов ЦФА Банка России включены 19 организаций. За все время существования рынка посредством выпуска цифровых финансовых активов было привлечено более 1,5 трлн рублей инвестиций.