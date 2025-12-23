АИРИС: создание новых игорных зон повысит внутреннюю туристическую активность

В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма также отметили, что развитие таких зон позволяет сформировать новые рабочие места и простимулировать поступления в региональные бюджеты

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Расширение географии игорных зон и создание новых может повысить туристическую активность внутри России, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Такой формат многофункциональных развлекательных кластеров стал одним из факторов развития событийного туризма в стране.

Ранее СМИ сообщили о намерении открыть шестую легальную игорную зону - в Республике Алтай.

"Расширение географии развлекательных кластеров, включая возможное создание новых игорных зон, может рассматриваться как один из инструментов повышения туристической активности при условии соблюдения всех действующих норм законодательства", - сказали в пресс-службе ассоциации.

Там также отметили, что формат многофункциональных развлекательных кластеров в Сочи, Приморье, Калининградской области и Алтайском крае стал одним из факторов развития в России событийного туризма. Кроме того, развитие игорных зон позволило сформировать новые рабочие места и простимулировало поступления в региональные бюджеты.

"Развитие сопутствующей инфраструктуры и событийной программы позволяет этим кластерам интегрироваться в туристическую экосистему регионов и формировать устойчивый поток внутренних путешественников", - добавили в пресс-службе.

АИРИС создана в 2021 году. Она объединила всех операторов игорного бизнеса России из разных регионов. Среди них игорные зоны "Красная Поляна" в Сочи, "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае и "Приморье" во Владивостоке. Кроме того, на территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму размещена игорная зона "Золотой берег".