Сирия и РФ обсудили поставки российской пшеницы в арабскую республику

Переговоры прошли по видеосвязи

БЕЙРУТ, 23 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра экономики и промышленности Сирии Махер Халиль аль-Хасан обсудил с заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Марковичем поставки российской пшеницы в арабскую республику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сирийского экономического ведомства.

Согласно тексту, в ходе переговоров по видеосвязи обсуждались "пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере заключения соглашений о поставках российской пшеницы в Сирию". "По итогам переговоров стороны договорились продолжить координацию и провести последующие встречи, чтобы прийти к общему знаменателю в интересах обеих стран и [в целях] укрепления экономического партнерства между Сирией и РФ", - отмечается в сообщении.

15 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам о заинтересованности Дамаска в поставках российской "пшеницы, продовольствия, медикаментов". По его словам, "эти вопросы будут отрабатываться".

В апреле источник ТАСС информировал о том, что Россия поставила Сирии партию пшеницы впервые после смены власти в этой арабской республике в декабре прошлого года. Трейдер, организовывавший поставки российского зерна в Сирию при прежних властях, в комментарии агентству пояснил, что судно Pola Marina доставило 6,6 тыс. тонн пшеницы в сирийский порт Латакия 20 апреля. Источник ТАСС сообщил, что поставку организовала российская компания, однако не стал раскрывать ее название. По его словам, "это была разовая акция", а не восстановление регулярных поставок.

Поставки российского зерна в Сирию полностью прекратились после смены власти в республики, рассказывал ТАСС генеральный директор "СТГ Инжиниринг" Дмитрий Трифонов в конце прошлого года. Его компания на протяжении трех лет выполняла функции зернового трейдера, поставляя в Сирию около 1,1 млн тонн пшеницы - примерно половину от общего объема российского зерна, которое импортировалось в арабскую республику. Трифонов отмечал готовность "СТГ Инжиниринг" возобновить поставки после налаживания контакта с новыми сирийскими властями.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Фактическим лидером страны стал Ахмед аш-Шараа, позже он был провозглашен президентом страны на переходный период.