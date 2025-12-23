В Якутии пересмотрят расходную часть предприятий коммунального комплекса

Глава региона Айсен Николаев поручил правительству республики рассмотреть перспективы децентрализации системы теплоснабжения в газифицированных населенных пунктах

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе выступления с посланием Госсобранию республики предложил пересмотреть расходную часть предприятий коммунального комплекса в регионе вплоть до структурных изменений.

"2025 год стал одним из наиболее напряженных для коммунального комплекса - самого значимого для безопасности жизни якутян, - сказал Николаев. - Для системного решения проблем принят план по стабилизации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Получена экономия в 636 млн рублей, а в следующим году объем планируется удвоить. Но этого недостаточно для стабильной работы отрасли. Предлагаю коренным образом пересмотреть расходную часть предприятий коммунального комплекса вплоть до структурных изменений".

Глава региона поручил правительству республики рассмотреть перспективы децентрализации системы теплоснабжения в газифицированных населенных пунктах. Он также поручил утвердить программы, нацеленные на самоокупаемость коммунальных тарифов в городах.

При этом, как подчеркнул Николаев, заведомо убыточные направления, преимущественно в Арктической зоне, необходимо сохранить в ГУП "ЖКХ" республики для решения вопросов финансового обеспечения. "При этом плановая убыточность не должна означать плановую неэффективность. Нужно искать и внедрять новые технологии и решения для сдерживания роста себестоимости услуг. Нужно сокращать расходы на управленческий аппарат, повышать производительность труда и развивать кадровый потенциал, - сказал глава региона. - Все решения относительно бюджетирования должны опираться на прозрачную финансовую модель субсидирования межтарифной разницы. Прошу правительство спланировать на 2026 год детальный график движения денежных средств до конечных получателей с учетом плана поступления федеральных кредитов".

"Структурные преобразования бессмысленны без сокращения потребления энергоресурсов. Требует новых подходов региональная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Нужно добиться, чтобы все объекты капитального строительства и весь жилищный фонд отвечали требованиям энергоэффективности", - добавил он.

Органам местного самоуправления и государственной власти поручено до 1 сентября 2026 года обеспечить полное оснащение учреждений приборами учета.