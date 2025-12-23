Италия оштрафовала Ryanair на €255 761 тыс.

Причиной стало злоупотребление доминирующим положением на рынке

РИМ, 23 декабря. /ТАСС/. Итальянское антимонопольное управление (Antitrust) оштрафовало на €255 761 тыс. авиакомпанию Ryanair за "злоупотребление доминирующим положением на рынке в период с апреля 2023 года как минимум до апреля 2025 года". Об этом говорится в соответствующем заявлении итальянского регулятора.

Уточняется, что после детального расследования было установлено, что "Ryanair прибегала к стратегии, направленной на блокирование, препятствование или создание дополнительных экономических или технических трудностей при покупке авиабилетов Ryanair на своем веб-сайте туристическими агентствами, онлайн-турагентствами и розничными продавцами в сочетании с авиабилетами других перевозчиков и/или с другими туристическими и страховыми услугами".

В заявлении отмечается, что Ryanair занимает доминирующее положение на рынке внутренних и европейских регулярных пассажирских авиаперевозок в/из Италии, выступая в качестве поставщика услуг для онлайн-турагентств и туристических агентств. "Это доминирующее положение обусловлено не только значительной и постоянно растущей долей на рынке (38-40% пассажиров, перевозимых по всем маршрутам в/из Италии), но и многочисленными другими показателями. Все эти показатели способствуют концентрации у Ryanair значительного влияния на рынок и способности действовать независимо от конкурентов и потребителей, пользуясь существенным отрывом от основных конкурирующих перевозчиков".