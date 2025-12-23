"Облкоммунэнерго" акционируют для сохранения статуса сетевой организации

В региональной собственности останется 100% уставного капитала

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Иркутское госпредприятие "Облкоммунэнерго" будет акционировано, 100% уставного капитала останется в региональной собственности. Такое решение сохранит за предприятием статус территориальной сетевой организации, сообщил на внеочередной сессии законодательного собрания региона осуществляющий полномочия министра имущественных отношений региона Кирилл Просвирин.

Ранее губернатор области Игорь Кобзев сообщал, что в сентябре 2025 года правительство России выпустило постановление, в котором изменены критерии отнесения электросетевых организаций к территориальным. Согласно этому документу, имущество областного государственного предприятия должно было безвозмездно перейти системообразующей территориальной сетевой организации. В Иркутской области на 2025-2029 годы таковой является АО "Иркутская электросетевая компания". Тогда же глава региона сообщил, что решение о передаче имущественного комплекса пока отложено.

"Министерством имущественных отношений Иркутской области разработан проект закона о внесении изменений в прогнозный план приватизации областного имущества на 2025 год. Настоящим законопроектом предлагается внести изменения в прогнозный план приватизации областного имущества на 2025 год. <…> Таким образом, государственное унитарное предприятие будет преобразовано в акционерное общество со 100-процентным участием в уставном капитале субъекта РФ - Иркутской области", - сообщил Просвирин, пояснив, что реорганизация госпредприятия является "единственным решением, позволяющим сохранить статус территориальной сетевой организации".

Депутаты регионального парламента поддержали законопроект, вносящий изменения в прогнозный план, сразу в двух чтениях. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, такое решение было поддержано представителями всех фракций. "В ближайшее время региональная служба по тарифам проведет анализ соответствия "Облкоммунэнерго" критериям ТСО (территориальной сетевой организации - прим. ТАСС) и утвердит тариф на 2026 год. Это гарантирует стабильное получение электроэнергии жителями региона, социальными учреждениями, предприятиями и организациями", - добавили в пресс-службе.

О предприятии

"Облкоммунэнерго" включает в себя 12 структурных подразделений, обслуживает более 3 тыс. трансформаторных подстанций и свыше 10 тыс. км электрических сетей разного класса напряжения. Из сетей "Облкоммунэнерго" электроэнергию получают порядка 8 тыс. многоквартирных домов, около 140 тыс. частных домовладений в 17 городах и 214 населенных пунктах области. К сетям областного государственного предприятия подключено более 20 тыс. объектов различных юридических лиц, включая органы государственной и муниципальной власти, объекты жизнеобеспечения, организации здравоохранения, образования, культурные и спортивные объекты.