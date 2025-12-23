"Элтекс" планирует построить здание НИИ в Новосибирске за 4 млрд рублей

Проект хотят реализовать до 2030 года

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Элтекс" планирует до 2030 года реализовать в Новосибирске проект по строительству здания научно-исследовательского института (НИИ). Совет по инвестициям региона уже поддержал этот проект, передает корреспондент ТАСС.

"Объем предполагаемых инвестиций - порядка 4 млрд рублей. <…> На текущий момент предприятие располагает возможностью начать стройку хоть завтра. <…> Рабочих мест предполагается около 1,5 тыс.", - сообщил директор предприятия Алексей Черников.

Он уточнил, что здание будет иметь максимально возможную высоту для участка в 12 этажей и будет соединено с другими корпусами предприятия. В презентации Черникова указывалось, что целями проекта являются увеличение объема выпускаемой продукции на 30%, создание новых рабочих мест, освоение выпуска новых линеек оборудования, увеличение объема поставок оборудования на внешние рынки более чем в два раза. Площадь участка под строительство - 1,7 га. На данный момент подготовлен эскизный проект. По прогнозу, среднемесячная заработная плата на предприятии превысит 290 тыс. рублей к 2036 году. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за период 2030-2036 годов ожидаются в сумме более 4 млрд рублей.

Это будет уже четвертый корпус предприятия. Строительство третьего "Элтекс" завершил в этом году, инвестиции составили более 3,5 млрд рублей.

Также Черников представил проект физкультурно-оздоровительного комплекса в районе улицы Учительской. Его планируется построить в период 2026-2030 годов на площади 1,5 га. Предприятие намерено возвести двухэтажное здание с пропускной способностью 86 человек в смену. В комплексе разместятся теннисные корты, футзал, бассейн. Инвестиции в проект оцениваются в порядка 2 млрд рублей.

Совет по инвестициям одобрил оба проекта и рекомендовал властям Новосибирска в кратчайшие сроки предоставить предприятию земельные участки.

О предприятии

"Элтекс" - один из ведущих в РФ разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования. Решения фирмы включены в реестры ТОРП Минпромторга и российского ПО Минцифры. География проектов - страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки. В штате компании работают более 2 тыс. человек.