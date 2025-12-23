Более 30 регионов России приняли закон о развитии ответственного ведения бизнеса

На прошлой неделе соответствующие документы подписали губернатор Алтая Андрей Турчак и глава Коми Ростислав Гольдштейн

Редакция сайта ТАСС

Москва, 23 декабря. /ТАСС/ Уже 32 региона страны приняли закон о развитии ответственного ведения бизнеса. На прошлой неделе соответствующие документы подписали губернатор Республики Алтай Андрей Турчак и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Документ устанавливает критерии развития бизнеса в регионах и закрепляет основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

И.о. министра экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми Ольга Турышева отметила, что основная задача государства - поддерживать инициативы добросовестных предприятий и создавать для них благоприятные условия развития.

"Сегодня мы видим, что многие предприниматели работают так, что их смело можно отнести к категории ответственного бизнеса. Помимо хорошей зарплаты, они предоставляют своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии. Предприятия заботятся о территориях, на которых трудятся, активно входят в социальное партнерство, участвуют в поддержке новых регионов и участников СВО и их семей", - подчеркнула Турышева.

Отмечается, что предприниматели с высоким ЭКГ-рейтингом смогут рассчитывать на финансовые и нефинансовые меры поддержки. В первую очередь это ускоренное взаимодействие с региональными властями. Кроме того, ответственным работодателям будет оказана помощь в продвижении лучших практик и доступе к специализированным мероприятиям.

Первый в России закон о развитии ответственного ведения бизнеса был принят 5 декабря 2022 года во Владимирской области. Как отметил губернатор региона Александр Авдеев на ЭКГ-форуме "Со.Знание" в октябре, финансовыми и нефинансовыми преференциями уже воспользовались более 30 компаний, которым оказано около 170 различных услуг.

Об ЭКГ-рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" (ЭКГ) был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Сейчас он охватывает более 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.