Стоимость меди на LME обновила исторический максимум

Она достигла $12 тыс. за тонну, свидетельствуют данные торгов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) обновляла исторический максимум и достигала $12 тыс. за тонну, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:47 мск, стоимость фьючерса на медь росла на 0,96%, до $12 025 за тонну. К 14:18 медь ускорила рост и находилась на уровне $12 035 за тонну (+1,04%).

Как пишет агентство Bloomberg, возможность введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на медь стала одним из главных факторов, подтолкнувших цены к повышению. По оценкам агентства, ожидается, что цены на медь продолжат расти, поскольку трейдеры в попытке опередить возможные пошлины поставляют в США еще большие объемы меди.