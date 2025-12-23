"Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год

Ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат, отметили в правительстве Якутии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат. Об этом говорится в сообщении правительства Якутии по итогам совещания о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Алросы" в 2025 году и планах на 2026 год.

"Алроса" полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год, оставаясь крупнейшей алмазодобывающей компанией и обеспечивая около трети мировой добычи. Несмотря на затяжной спад на алмазном рынке, ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев сообщил, что компания сохраняет лучшую в отрасли финансовую устойчивость и рентабельность. "В условиях кризиса и санкционного давления "Алроса" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи", - добавили там.

"Алроса" в 2025 году также значительно расширила минерально-сырьевую базу на ключевых месторождениях, обеспечив прирост запасов и ресурсов, что, как ожидается, гарантирует стабильную работу компании на горизонте 25-30 лет.

Как отметили в правительстве республики, "Алроса" продолжает инвестировать в продление срока службы базовых месторождений и развитие подземной добычи. "Инвестиции в рудник "Удачный" позволят вести добычу до 2055 года, а также в работе находятся проекты подземных рудников "Мир-Глубокий" и на месторождении трубки "Юбилейная", - подчеркнули там.

Кроме того, компания успешно развивает направление по добыче золота. Ключевым проектом является "Дегдекан" в Магаданской области с плановым выходом на мощность 3,3 тонны золота в год к 2030 году. В 2025 году "Алроса" начала добычу россыпного золота на Анабарском щите.

В компании пресс-службе "Алросы" добавили, что в 2026 году компания сосредоточится на долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.