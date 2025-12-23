GigaChat сдал профессиональный экзамен на финансового аналитика

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова, теперь нейросеть обладает структурным пониманием финансовой отрасли во всей ее полноте

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Нейросеть Сбера успешно сдала профессиональный экзамен, получив сертификат финансового аналитика. GigaChat справился с заданиями по экономике, корпоративным финансам и инвестициям, сообщили в пресс-службе Сбера.

GigaChat получил сертификат финансового аналитика (СФА) - нейросеть успешно сдала сложный профессиональный экзамен, который включал вопросы по микро- и макроэкономике, финансовому учету, корпоративным финансам, этике и производным инструментам. Нейросеть сдавала тест в отдельной сессии по регламенту организаторов, чтобы исключить утечку заданий и обеспечить объективность", - говорится в сообщении.

Как рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий, уровень сложности вопросов достаточно высок даже для профессионалов финансового рынка. GigaChat показал хорошие способности и более чем на 10% превысил установленный совместным советом по финансовой аналитике НФА и АФА проходной балл сертификации. Следующим шагом могло бы быть его развитие до лучших результатов наших соискателей, уже получивших сертификат", - пояснил он.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова, теперь GigaChat обладает структурным пониманием финансовой отрасли во всей ее полноте. "Это приближает нас к созданию профессионального финансового ИИ-ассистента, который сможет оказывать квалифицированную поддержку всем нашим клиентам - от частных инвесторов до корпораций. Мы видим колоссальный потенциал этого инструмента, который отлично дополняет экспертизу людей, и продолжаем его развивать", - добавил Скворцов.