Эстония выделит €2 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Как указывает портал национального гостелерадио ERR, выделенная сумма поможет покрыть неотложные потребности украинских энергетических предприятий

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики и окружающей среды Эстонии выделит €2 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства Андрес Сутт.

"Поддержка Эстонией Украины является последовательной и долгосрочной. Энергетика Украины сегодня - это не просто отрасль экономики, а вопрос выживания. <...> Мы хотим быть примером и для тех стран, которые еще не внесли вклад в фонд, потому что поддержка энергетической инфраструктуры Украины - это наша общая ответственность", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

Как указывает портал, выделенная Таллином сумма поможет покрыть неотложные потребности украинских энергетических предприятий, включая закупку запчастей, генераторов и топлива, а также проведение аварийных ремонтных работ.