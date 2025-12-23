В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

Он достиг 10,6%

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного с начала XXI века показателя в 10,6%. Об этом сообщила пресс-служба торгово-промышленной палаты республики.

"По данным статистического центра, число безработных в ноябре составило 276 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем год назад. Уровень показателя продолжил расти и достиг целых 10,6%", - говорится в сообщении.

По данным статцентра республики, данный показатель за аналогичный период прошлого года составил 8,9%. Как отметил представитель торгово-промышленной палаты Финляндии Юкка Аппелквист, уровень безработицы достиг "более высокого уровня, чем когда-либо в 2000-е годы".

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на ведущего экономиста Федерации предпринимателей Финляндии Петри Малинена, безработица стала для республики "порочным кругом". Специалист отметил, что высокий уровень показателя "подрывает доверие потребителя", которое впоследствии отражается на уровне занятости населения.

В ноябре статцентр Финляндии сообщал, что уровень безработицы достиг 10,3%, что стало самым высоким зафиксированным показателем с 2009 года.