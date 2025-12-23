Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на рынке РФ
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке, согласно которой приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство", - отмечается на сайте ЦБ.