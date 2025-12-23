Петербург рассчитывает привлечь более 1,5 трлн рублей инвестиций в 2026 году

Одной из задач является развитие венчурного инвестирования в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Петербург рассчитывает привлечь более 1,5 трлн рублей инвестиций в городскую экономику в 2026 году, сообщил ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

"Кризисных ситуаций в рамках наших приоритетных отраслей в Петербурге мы не видим и ожидаем, что в следующем году инвестиционный рост продолжится. Будем стараться достичь того же показателя, что и в этом году, а он (показатель, - прим. ТАСС) был рекордным. Очень хотим его повторить. Пока предпосылки к этому есть. В этом году инвестиции превысили 1,5 трлн рублей. Мы рассчитываем на схожий показатель в следующем году", - рассказал он.

Председатель петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Панов подчеркнул, что одной из важных задач является развитие венчурного инвестирования в Петербурге. "Мы постараемся перезагрузить подход к вопросу венчурных инвестиций. Сейчас этот механизм очень важен и перспективен. Безусловно, мы должны наладить диалог между наукой, молодыми предпринимателями и инвесторами, которые действительно могут профинансировать среднюю базу создания новых проектов, которые могут стать одной из основ технологического суверенитета Российской Федерации", - отметил он.

В 2025 году Петербург установил абсолютный рекорд по инвестициям в основной капитал - 1 трлн 529 млрд рублей.