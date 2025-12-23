ЦБ по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом

Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам, отметили в Банке России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Криптовалюты являются высокорискованным инструментом, при решении вложить средства в такие активы, инвесторы должны осознавать риски потенциальных потерь. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ. Во вторник регулятор опубликовал концепцию регулирования криптовалют на российском рынке.

"Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств", - отмечается в сообщении регулятора.