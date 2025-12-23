ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупки криптовалют до 300 тыс. рублей в год

При этом квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений по объемам сделок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты на сумму не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, следует из материалов Банка России.

"Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита - не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника", - отмечается в материалах.

При этом квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений по объемам сделок, но только после прохождения тестирования на понимание их рисков.