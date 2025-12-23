ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ЦБ разрешит оборот ЦФА и других российских цифровых прав в открытых сетях

Новое регулирование затронет рынок цифровых финансовых активов
11:47
обновлено 12:07
© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и других российских цифровых прав будет разрешен в открытых сетях, говорится в материалах Банка России.

Новое регулирование затронет рынок цифровых финансовых активов. В открытых сетях смогут обращаться ЦФА, а также иные российские цифровые права - утилитарные и гибридные.

"Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам - приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты", - отметили в ЦБ. 

