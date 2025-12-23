ЦБ: резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом

Банк России также разрешит переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Также резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - отмечается в материалах регулятора.