ЦБ: резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом
Редакция сайта ТАСС
11:48
обновлено 12:08
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. Об этом говорится в материалах Банка России.
"Также резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу", - отмечается в материалах регулятора.