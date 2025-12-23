ЦБ намерен ввести ответственность за нелегальную работу криптовалютных посредников
11:50
обновлено 11:57
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует установить с 1 июля 2027 года ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении.