ЦБ намерен ввести ответственность за нелегальную работу криптовалютных посредников

Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на рынке РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует установить с 1 июля 2027 года ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность", - говорится в сообщении.