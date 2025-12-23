В Тверской области за пять лет газифицируют около 28 тыс. домовладений

Программу развития газоснабжения и газификации региона финансирует "Газпром"

ТВЕРЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Газификация порядка 28 тыс. домовладений в 28 населенных пунктах планируется в ближайшие пять лет в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во вторник врио губернатора Виталий Королев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2026-2030 годы.

"В ближайшие пять лет в Тверской области планируется газифицировать 28 населенных пунктов, порядка 28 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.

Приоритетные направления новой программы - газификация северо-востока и юго-запада области. "В 2021-2025 годах газ пришел в большое количество муниципальных образований, которые ранее были негазифицированы. Благодарны за тот большой объем инвестиций, которые "Газпром" за период 2026-2030 годов планирует вложить в газификацию Тверской области. Это показатель того, что регион является приоритетным направлением работы. Мы со своей стороны приложим все усилия для реализации планов", - сказал Королев.

Крупнейшими проектами новой программы являются строительство газопровода Ржев - Оленино, газификация городов Нелидово, Западная Двина и Торопец. Также запланировано техническое перевооружение ряда существующих газораспределительных станций, что позволит увеличить их мощность и надежность. "Все это отвечает запросам жителей, реального сектора экономики, реализации новых инвестиционных проектов, развитию жилищного строительства. Со стороны правительства Тверской области работа синхронизируется с подготовкой жилых домов и социальных объектов для оперативного подключения к газу, установкой в муниципалитетах газовых котельных", - добавили в пресс-службе.

Как сообщали ранее в региональном правительстве, общий объем финансирования программы газификации Тверской области на 2021-2025 годы составлял порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд - инвестиции "Газпрома", свыше 7,6 млрд - вклад Тверской области. Впервые были созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Жарковский и Молоковский районы, Бельский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский и Торопецкий муниципальные округа.