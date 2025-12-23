Рынок акций РФ растет после публикации ЦБ концепции регулирования криптовалют

К 14:55 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 727,04 пункта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к росту, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после публикации Банком России концепции по регулированию криптовалют на российском рынке.

По данным на 14:40 мск, до публикации концепции, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,1%, до 2 712,44 пункта и 1 077,33 пункта соответственно. К 14:55 мск индекс Мосбиржи перешел к росту на 0,41%, до 2 727,04 пункта, РТС находился на уровне 1 083,12 пункта (+0,41%).

Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке, согласно которой приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы.