Орешкин: перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта

Важно развивать там инфраструктуру и привлекать в Сибирь инвестиции, заявил заместитель главы администрации президента

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Перенос столицы из Москвы в Сибирь не принесет региону ожидаемого экономического эффекта. Важно развивать там инфраструктуру и привлекать в Сибирь инвестиции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин в ходе конференции "II Тобольские чтения".

"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Нужно заниматься инфраструктурой и так далее. В таком случае экономическая активность будет сама перетекать, а перенос столицы не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать", - сказал он.

Орешкин подчеркнул, что улучшение качества жизни и рост инвестиций улучшит экономическую ситуацию в Сибири.

Как сообщал ТАСС, в 2024 году издание SakhaLife опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск. По его мнению, это позволит "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России". Общественник также назвал Иркутск "одним из центров легендарной доисторической Тартарии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что идея переноса столицы РФ в Иркутск не осуществима и усомнился в реализации подобной инициативы.