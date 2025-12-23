Euractiv: Евросоюз закупил в 2024 году морепродукты из России на €709 млн

Несмотря на введенные с 2022 года санкции против российских морепродуктов, рыба из России продолжает поступать на европейский рынок, отмечает портал

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Евросоюз, начав с 2022 года ограничивать поставки российской рыбы на свой рынок, по-прежнему продолжает ее закупки и в 2024 году приобрел российские морепродукты, включая рыбу, на сумму около €709 млн. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, несмотря на введенные с 2022 года санкции против российских морепродуктов, рыба из России продолжает поступать на европейский рынок. Крупнейшими импортерами, как отмечает портал, являются Германия, Нидерланды, Польша и Франция. Португалия, как пишет Euractiv, наиболее зависима от российской рыбы, поскольку треска - главный ингредиент национального блюда бакальяу - чаще всего импортная.

ЕС с 2022 года ввел в действие санкции против ограниченного набора российских морепродуктов, в частности икры, но не смог согласовать широкий запрет на закупки рыбы, несмотря на усилия Еврокомиссии и ряда стран ЕС. 17-й пакет санкций ЕС, принятый в мае 2025 года, включает ограничения против крупных российских рыбопромышленных компаний Norebo и Murman SeaFood.