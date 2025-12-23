"КазТрансОйл" подписал соглашение с польской PERN для транзита нефти в Германию

Договор о сотрудничестве регулирует вопросы приема и сдачи нефти в пункте "Адамова Застава" на территории Польши

АСТАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Нефтепроводная компания Казахстана подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией PERN в Варшаве о приеме и сдаче нефти на территории Польши. Сотрудничество с польским оператором трубопроводной системы необходимо для транзита казахстанской нефти в направлении Германии, сообщили в АО "КазТрансОйл".

"Сотрудничество с PERN, оператором трубопроводной системы Польши, имеет стратегическое значение для обеспечения стабильного транзита казахстанской нефти в направлении Германии и формирования эффективного взаимодействия между операторами магистральных нефтепроводов по всему маршруту транспортировки, начиная с территории Казахстана", - указано в сообщении.

Договор о сотрудничестве регулирует вопросы приема и сдачи нефти в пункте "Адамова Застава" на территории Польши. Документ определяет порядок взаимодействия сторон и вступает в силу с 1 января 2026 года. "КазТрансОйл" продолжает системную работу по обеспечению национальных интересов при транспортировке нефти на внутренние и внешние рынки", - отметили в компании.