Вучич заявил о продлении поставок газа из России в Сербию до конца марта

Это гарантирует стабильное энергоснабжение в зимний период, отметил президент республики

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Сербия договорилась о продлении поставок газа еще на три месяца - до 31 марта, что гарантирует стабильное энергоснабжение в зимний период. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"У нас есть договор о продлении поставок газа еще на три месяца - до 31 марта, так что люди могут спокойно спать. У Сербии будет и электроэнергия, и достаточно газа для предстоящего зимнего сезона", - отметил он.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщала, что контракт между Россией и Сербией на поставку газа продлен до конца 2025 года, а Белград рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения. Министр подчеркнула, что Сербия - "единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России". Она выразила уверенность, что в ближайшее время будет заключено долгосрочное газовое соглашение, выгодное для Белграда.