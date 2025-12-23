Структура "Еврохима" обратилась к Италии и Люксембургу из-за заявлений Maire

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Еврохим Северо-Запад-2" обратился к регуляторам Италии и Люксембурга в связи с заявлениями итальянской инженерно-строительной группы Maire о разбирательстве со структурой "Еврохима", сообщили ТАСС в российской компании.

Как отметили в ЕХСЗ-2, в опубликованном накануне заявлении Maire "процедурное разрешение на подачу заявлений в государственные суды выдается за окончательный судебный акт о взыскании и аресте активов", при этом компания не раскрывает участникам рынка реальный масштаб своих правовых рисков, связанных с судебными решениями российских судов. "Подобная практика представляет собой нарушение требований регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке, обязывающего эмитентов раскрывать полную и достоверную информацию о существенных обстоятельствах. В связи с этим ЕХСЗ-2 был вынужден направить обращения в компетентные регуляторные органы CONSOB (Италия) и CSSF (Люксембург) с просьбой обратить внимание на действия публичной компании, чьи акции и облигации обращаются на европейских биржах", - сообщили в компании.

Maire сообщила, что ее дочерняя компания Tecnimont по спору с группой "Еврохим" получила немедленно исполняемый приказ Арбитражного трибунала ICC в Лондоне о мерах по замораживанию активов группы компаний "Еврохим" на сумму около €1,1 млрд.

Как отметили в ЕХСЗ-2, процессуальный приказ предоставил Tecnimont разрешение на инициирование судебных разбирательств в государственных судах различных юрисдикций для получения обеспечительных мер, это не является приказом об аресте активов и не имеет самостоятельной исполнительной силы. При этом трибунал указал, что вопрос об обеспечительных мерах относится к компетенции национальных судов каждой юрисдикции. В компании назвали формулировку MAIRE грубым искажением правовой природы решения трибунала. Также в ЕХСЗ-2 подчеркнули, что сумма в €1,1 млрд является произвольной интерпретацией MAIRE, не основанной на тексте приказа. Публикация нарушает режим конфиденциальности арбитражного разбирательства, добавили в российской компании.

О сути спора

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Еврохим Северо-Запад - 2" к итальянской Tecnimont и ее российской "дочке" "МТ Руссия" (их контролирует Maire S.p.A). на 203 млрд рублей, постановив взыскать в общей сложности 171 млрд рублей. Как отметили в компании, обеспечительные меры на сумму свыше 9,5 млрд рублей уже наложены и исполняются.

Кроме того, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компании MAIRE/Tecnimont прекратить все судебные разбирательства в Англии, включая арбитраж ICC и связанные с ним процессы в английских судах до 14 января 2026 года. В случае неисполнения на структуры MAIRE будут начислены судебные штрафы: на Tecnimont - €279,3 млн, $44,4 млн и 305,1 млн рублей; на "МТ Руссия" - €546,2 млн, $2,5 млн и 305,1 млн рублей.

Tecnimont и "МТ Руссия" в Арбитраже при Международной торговой палате (ICC) в Лондоне требуют от ЕХСЗ-2 компенсации за расторжение подрядных контрактов на строительство производства аммиака и карбамида в Кингисеппе. В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту. "Еврохим" в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров "ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства", потребовав вернуть аванс в размере €380 млн.