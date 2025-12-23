"Автостат": продажи подержанных электрокаров в ноябре выросли на 36%, до 1,6 тыс.

Около 60% проданных в ноябре электрокаров пришлось на бренды Nissan, Tesla и Zeekr

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем реализации подержанных электромобилей в РФ по итогам ноября 2025 года увеличился на 36% в годовом выражении - до 1,6 тыс., говорится в сообщении агентства "Автостат".

"По данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года россияне купили 1 590 подержанных электрокаров. Это на 36% больше, чем год назад. А вот по сравнению с октябрем вторичный рынок электромобилей снизился на 27%", - сказано в сообщении.

Около 60% проданных в ноябре электрокаров пришлось на три бренда - Nissan (521), Tesla (210) и Zeekr (204). Показатели остальных брендов составили менее 100 экземпляров.

Лидерами модельного рейтинга в ноябре стали электрокары Nissan Leaf (503), Zeekr 001 (136) и Tesla Model 3 (99).

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 13,6 тыс. подержанных электромобилей, что на 26% больше, чем в январе - ноябре 2024 года.