В РФ создадут более 200 предприятий по обращению с отходами за 330 млрд рублей

Они смогут ежегодно обрабатывать более 12 млн тонн отходов, рассказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 220 предприятий по обращению с отходами будет создано в России в ближайшие годы. Общая сумма инвестиций составит порядка 330 млдр рублей, заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова в национальном центре "Россия" на пленарном заседании "100 проектов будущего России. Экология".

"С 2019 года мы ввели в эксплуатацию более 300 объектов в 74 регионах. Это предприятия по сортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. На очереди - еще сотни объектов. И везде нужен высококлассный персонал. Впереди масштабное строительство по всей стране. При участии РЭО будут созданы 229 предприятий. Они смогут ежегодно обрабатывать более 12 миллионов тонн отходов. Общая сумма инвестиций составит порядка 330 миллиардов рублей", - сказала Тарасова.

Она обратила внимание, что основа достижений отрасли - это ее кадры. Поэтому РЭО совместно с ведущими вузами, научными организациями и бизнесом ведут системную работу по развитию кадрового потенциала отрасли. В 2021 году РЭО создал консорциум по переходу к экономике замкнутого цикла. Он объединяет ведущие образовательные организации, профильные научные центры, предприятия реального сектора и финансовые институты.

В консорциум входят 57 участников, их число продолжает увеличиваться. В том числе в 2025 году к объединению присоединились восемь организаций, среди которых Курчатовская школа, Росбиотех, Новосибирский университет экономики и управления, Государственный университет по землеустройству и другие. Консорциум уже разработал 27 образовательных программ, которые охватывают бакалавриат, магистратуру, профессиональную переподготовку, а также онлайн-курсы.