СМИ хотят освободить от штрафа за неверно указанный в рекламе возрастной ценз

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил, что журналисты региональных изданий обратились к нему с жалобой на то, что "сталкиваются с несправедливыми штрафами"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в январе 2026 года внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается освободить СМИ от ответственности, если рекламодатель неправильно указал возрастное ограничение в анонсе зрелищных мероприятий. Об этом депутат заявил на пресс-конференции.

"Как только мы 12 января начнем работу, я пройду все необходимые процедуры, будет внесен законопроект, который освободит редакции средств массовой информации от ответственности, если рекламодатель неправильно указал возрастной ценз", - сказал Боярский.

Он отметил, что журналисты региональных изданий обратились к нему с жалобой на то, что "сталкиваются с несправедливыми штрафами". "Причина - это неверная возрастная маркировка в анонсах зрелищных мероприятий", - объяснил Боярский.