Бюджет Курганской области на 2026 год приняли с дефицитом в 11,7 млрд рублей

Доходы составили 88,4 млрд рублей, расходы - 100,2 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курганской областной думы приняли во втором чтении проект закона о бюджете региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с доходом 88,4 млрд рублей, расходами 100,2 млрд рублей и дефицитом 11,7 млрд рублей, сообщили на сайте думы.

