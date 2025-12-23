Бизнес ДНР отметили почетными знаками программы "100 лучших товаров России"

Компании региона представили на конкурс восемь товаров

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Предприниматели ДНР первыми из Донбасса и Новороссии стали лауреатами всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России". Премьер-министр ДНР Андрей Чертков вручил отличившимся почетные знаки программы, передает корреспондент ТАСС.

"Событие очень грандиозное для республики, потому что впервые предприятия-производители и продукция ДНР представлены на всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России". Это пилотный проект для наших регионов, для новых регионов. И ДНР - единственная из четырех новых регионов, которая представила свою продукцию на этом конкурсе", - сказала журналистам гендиректор государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в ДНР Елена Клименко.

Она добавила, что конкурс проходил в два этапа - региональный и федеральный. Замминистра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина сообщила, что компании представили на конкурс восемь товаров. "Все шесть предприятий вышли на федеральный этап конкурса и получили там свои призы", - отметила она.

Чертков вручил дипломы победителя регионального этапа конкурса шести предприятиям. Два из них - производитель хлебобулочных изделий "Мир хлеба" и компания "Эрлайт", которая делает конвейерные ленты, - получили также дипломы лауреатов федерального этапа. Кроме того, вручены почетные знаки "Отличник качества" и "За достижения в области качества".

"Мы производим продукцию, иногда очень хорошую, с этой продукцией не стыдно выходить на большой российский рынок. Поэтому мы в любом случае поддерживали и будем поддерживать всех производителей", - заключил премьер-министр ДНР.