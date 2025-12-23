Путин встретится с главами крупнейших компаний РФ 24 декабря

Планируется, что встреча начнется в 20:00 мск

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Традиционная предновогодняя встреча глав крупнейших российских компаний с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 24 декабря, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Что касается встречи. Поскольку уже идет протоколом президента обзвон участников встречи и называет дату и время, то не я, наверное, буду источником информации. Уже многие из вас знают, что встреча завтра будет. Пока она на 20:00 планируется. Она сдвигается на поздний вечер, но тем не менее мы, естественно, рассчитываем, что это не просто, так сказать, под елкой встреча. Мы хотели бы обсудить какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год", - сказал Шохин.