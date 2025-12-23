Шохин: фармкомпании США готовы инвестировать в исследования в России

Глава РСПП отметил, что они не получили пока разрешение властей Соединенных Штатов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Американские фармкомпании готовы инвестировать в исследования и испытание новых препаратов в РФ, но не получили пока разрешение властей США, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Американские фармацевтические гиганты присутствуют на российском рынке и готовы инвестировать в исследования, в клинические испытания и так далее. Они даже обращались к регуляторам американским с просьбой разрешить им инвестировать в исследования, разработки и в клинические испытания. Пока не получили разрешение. Это просто напрашивается как первоочередной шаг, который в том числе, наверное, и легко оправдать американским политическим деятелям как шаг с каким-то гуманитарным компонентом, а не просто попыткой решить чисто экономические, финансовые и прочие задачи", - сказал Шохин.