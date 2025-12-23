Шохин предложил инвестировать замороженные активы РФ в восстановление Газы

Глава РСПП отметил, что предлагает этот проект уже "некоторое время"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что попросил генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева передать США предложение об инвестировании замороженных активов РФ в восстановление сектора Газа.

В свою очередь в РФПИ ТАСС сообщили, что не получали документов на этот счет от Шохина.

По словам главы РСПП, он предлагает этот проект уже "некоторое время". "Я даже озвучил его и просил передать [спецпредставителю президента США] Стиву Уиткоффу проект по использованию замороженных активов. Если бы американцы сумели убедить европейцев в том, что, например, можно использовать эти замороженные деньги на реализацию таких проектов, как, скажем, обустройство сектора Газа, Россия могла бы объявить это своим вкладом инвестиционным", - сказал Шохин.

Он выразил мнение, что хотя доходы от этой инвестиции будут возвращаться в течение многих лет, "но это лучше, чем потерять эти деньги". "А проект мог быть глобальным, международным", - полагает глава РСПП.

В РФПИ заявили, что "эта информация не соответствует действительности". "Кирилл Дмитриев не получал никаких документов от Александра Шохина и не передавал таких документов третьим лицам", - сказал представитель фонда.